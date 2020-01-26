"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" в Кубке Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Александр Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на матч, однако на поле так и не появился.
"Фулхэм" практически весь матч отыграл в меньшинстве. Уже на 6-й минуте красную карточку получил защитник Тим Рим.
Счет был открыт на 8-й минуте, когда Гюндоган реализовал одиннадцатиметровый. На 19-й минуте преимущество манчестерского клуба увеличил Бернарду Силва.
На 72-й минуте счет до разгромного довел Габриэль Жезус. Бразилец за несколько минут забил четвертый гол и оформил дубль.
"Манчестер Сити" победил "Фулхэм" 4: 0 и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
Кубок Англии
1/16 финала
26 января
"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 4: 0
Голы: Гюндоган, 8 (пен.), Бернарду Силва, 19 Жезус, 72, 75
Удаление: Рим, 6 ( "Фулхэм")
- Напомним, 18 января в 23-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" из-за автогола бывшего футболиста "Шахтера" Фернандиньо.
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