"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" в Кубке Англии

26 января, 2020, 17:12

В 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" победил "Фулхэм", украинский футболист Александр Зинченко всю игру просидел в запасе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Александр Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на матч, однако на поле так и не появился.

"Фулхэм" практически весь матч отыграл в меньшинстве. Уже на 6-й минуте красную карточку получил защитник Тим Рим.

Счет был открыт на 8-й минуте, когда Гюндоган реализовал одиннадцатиметровый. На 19-й минуте преимущество манчестерского клуба увеличил Бернарду Силва.

На 72-й минуте счет до разгромного довел Габриэль Жезус. Бразилец за несколько минут забил четвертый гол и оформил дубль.

"Манчестер Сити" победил "Фулхэм" 4: 0 и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/16 финала

26 января

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 4: 0

Голы: Гюндоган, 8 (пен.), Бернарду Силва, 19 Жезус, 72, 75

Удаление: Рим, 6 ( "Фулхэм")