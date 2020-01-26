В Бердянске все школы и детсады закрыли на карантин

26 января, 2020, 19:55

В городе Бердянск Запорожской области все школы и внешкольные учреждения до конца января закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины.

"Из-за высокого уровня заболеваемости учеников острыми респираторными вирусными инфекциями 24.01.2020 на заседании комиссии по вопросам ТБНС г. Бердянска принято решение о временном прекращении функционирования школ и внешкольных заведений г. Бердянска с 25 января по 31 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полностью прекращены занятия детей еще в 4-х школах области (Тымошевская ООШ Михайловского района, Молочанская ООШ Токмакского района, Новоалексеевский НПК Приморского района и Владовская ООШ Черниговского района).

По приказам руководителей территориальных отделов образования (31 приказ ТИО) частично приостановлен учебный процесс в 51 классе 27-ми школ области. Из них 23 учебных заведения города Запорожье, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.