 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Бердянске все школы и детсады закрыли на карантин

В Бердянске все школы и детсады закрыли на карантин


фото: radiotrek.rv.ua
В городе Бердянск Запорожской области все школы и внешкольные учреждения до конца января закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины.

"Из-за высокого уровня заболеваемости учеников острыми респираторными вирусными инфекциями 24.01.2020 на заседании комиссии по вопросам ТБНС г. Бердянска принято решение о временном прекращении функционирования школ и внешкольных заведений г. Бердянска с 25 января по 31 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полностью прекращены занятия детей еще в 4-х школах области (Тымошевская ООШ Михайловского района, Молочанская ООШ Токмакского района, Новоалексеевский НПК Приморского района и Владовская ООШ Черниговского района).

По приказам руководителей территориальных отделов образования (31 приказ ТИО) частично приостановлен учебный процесс в 51 классе 27-ми школ области. Из них 23 учебных заведения города Запорожье, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать