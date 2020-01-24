В Житомире школы закрыли на карантин из-за вспышки гриппа

24 января, 2020, 15:06

На заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Житомира решили объявить карантин в школах и садах с 27 января по 5 февраля из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Об этом сообщает издание "Житомир.info".

"В Житомире наблюдается резкое увеличение количества больных гриппом и ОРВИ. В настоящее время в школах из-за болезни отсутствуют 3,8 тысячи учеников и их количество каждый день увеличивается", - заявили руководители управления здравоохранения и департамента образования Житомирского городского совета.

Это стало причиной, чтобы закрыть житомирские школы на карантин с 27 января по 5 февраля включительно.

"Всего за последнюю неделю ОРВИ заболело 811 взрослых и 1926 детей, из них 611 детей 0-4 лет, 1106 детей 5-14, 209 детей 15-17. В детской больнице наблюдается достаточно напряженная ситуация: на 200 койках на лечении находятся 248 детей, и каждый день поступают 55-60 детей, столько же выписывается. Тяжелых случаев нет, но есть 4 ребенка в реанимационном отделении, 3 из них с инфекционной пневмонией ", - отметила и.о. начальника управления здравоохранения Житомирского городского совета Ирина клячи.

Сообщается, что в двенадцати школах Житомира отсутствуют от 20% до 30% учеников.

"Только за три дня - на сегодня у нас нет точных данных только второй смены - 3225 детей, которые отсутствовали по болезни на понедельник. В настоящее время это число увеличилось до 3801 ребенка. Сегодня 12 школ имеют от 20% до 30% отсутствующих. Это очень высокий процент в школах, по другим школам он с понедельника по четверг также растет ", - добавила заместитель директора департамента образования Житомирского городского совета Светлана Ковтуненко.

По данным Житомирского областного лабораторного центра, через неделю после школьных каникул, с 14 по 20 января, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Житомире выросла на 53%, среди больных 1172 ребенка, а это 66% от заболевших.