Стало известно имя второго погибшего 26 января военнослужащего
27 января, 2020, 09:47
Погибший от утреннего обстрела на Донбассе Евгений Щуренко был солдатом с одесской 28-й отдельной механизированной бригады
О погибшем сообщил работник "Книги памяти павших за Украину" Святослав СМУК в Facebook.
"Солдат, механик-водитель 28 омбр Евгений Щуренко из города Килия (Одесская область) погиб вчера, 26 января, во время утреннего обстрела позиций ВСУ вблизи Красногоровки Донецкой области", - говорится в заметке.
27 января павшему солдату исполнилось бы 42 года.
- Напомним, 26 января на Донбассе погибли два украинских военных , еще двое бойцов получили ранения.
- Мэр Шостки Николай Нога сообщил , что на фронте погиб житель города Антон Хоба, который находился на передовой с 2014 года
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