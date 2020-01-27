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Espreso.tvОперація об'єднаних силСтало известно имя второго погибшего 26 января военнослужащего

Стало известно имя второго погибшего 26 января военнослужащего


фото: Facebook
Погибший от утреннего обстрела на Донбассе Евгений Щуренко был солдатом с одесской 28-й отдельной механизированной бригады

О погибшем сообщил работник "Книги памяти павших за Украину" Святослав СМУК в Facebook.

"Солдат, механик-водитель 28 омбр Евгений Щуренко из города Килия (Одесская область) погиб вчера, 26 января, во время утреннего обстрела позиций ВСУ вблизи Красногоровки Донецкой области", - говорится в заметке.

27 января павшему солдату исполнилось бы 42 года.

  • Напомним, 26 января на Донбассе погибли два украинских военных , еще двое бойцов получили ранения.
  • Мэр Шостки Николай Нога сообщил , что на фронте погиб житель города Антон Хоба, который находился на передовой с 2014 года
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