На передовой с 2014 года: обнародовано имя погибшего на фронте украинского военного

26 января, 2020, 17:49

Мэр Шостки Николай Нога сообщил, что на фронте погиб житель города Антон Хоба, который находился на передовой с 2014 года

Об этом Нога написал в facebook.

"На фронте героически погиб командир отделения, Антон Хоба 1992 года рождения. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. На передовой молодой человек был с 2014 года. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью Героя и молимся за упокой его души ", - написал Нога.