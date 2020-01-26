 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних сил26 января на фронте: двое украинских военных погибли, еще двое ранены

26 января на фронте: двое украинских военных погибли, еще двое ранены


фото: day.kyiv.ua
26 января на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое бойцов ранены

Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеданих сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Семь обстрелов по нашим позициям было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов; рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: два раза неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм - 3 мины и 82-мм миномета - 4 мины, а также гранатометов различных систем; дважды рядом населенного пункта Новотошковское - 8 мин из 120-мм миномета; неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать