26 января на фронте: двое украинских военных погибли, еще двое ранены

26 января, 2020, 19:11

26 января на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое бойцов ранены

Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеданих сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Семь обстрелов по нашим позициям было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов; рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: два раза неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм - 3 мины и 82-мм миномета - 4 мины, а также гранатометов различных систем; дважды рядом населенного пункта Новотошковское - 8 мин из 120-мм миномета; неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму.