 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСмирнов, Богдан и группа советников: Монастырский рассказал, кто консультирует Зеленского

Смирнов, Богдан и группа советников: Монастырский рассказал, кто консультирует Зеленского

Денис Монастырский
Глава МВД Арсен Аваков сегодня не консультирует президента в вопросах законодательных инициатив

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью РБК-Украина .

Монастырский ответил на вопрос, кто консультирует президента Владимира Зеленского по вопросам правоохранительных органов.

"Безусловно, это профильный заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов, это также Андрей Богдан , потому что он сам имеет опыт работы адвоката, в том числе, по уголовным производствах. Это основные "стейкхолдеры". Плюс группа советников ", - пояснил Монастырский.

Монастырский также ответил на вопрос, консультирует ли Зеленского глава МВД Арсен Аваков.

"Я считаю, что Аваков сегодня не консультирует президента в вопросах законодательных инициатив. Он, безусловно, рефлексирует на президентские инициативы. И это, наверное, нормально для руководителя крупнейшего министерства в стране. Но, видимо, правильно будет сказать, что он не является на сегодня "застрельщиком" этих идей ", - добавил глава комитета.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать