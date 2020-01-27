Смирнов, Богдан и группа советников: Монастырский рассказал, кто консультирует Зеленского

27 января, 2020, 09:21

Глава МВД Арсен Аваков сегодня не консультирует президента в вопросах законодательных инициатив

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью РБК-Украина .

Монастырский ответил на вопрос, кто консультирует президента Владимира Зеленского по вопросам правоохранительных органов.

"Безусловно, это профильный заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов, это также Андрей Богдан , потому что он сам имеет опыт работы адвоката, в том числе, по уголовным производствах. Это основные "стейкхолдеры". Плюс группа советников ", - пояснил Монастырский.

Монастырский также ответил на вопрос, консультирует ли Зеленского глава МВД Арсен Аваков.

"Я считаю, что Аваков сегодня не консультирует президента в вопросах законодательных инициатив. Он, безусловно, рефлексирует на президентские инициативы. И это, наверное, нормально для руководителя крупнейшего министерства в стране. Но, видимо, правильно будет сказать, что он не является на сегодня "застрельщиком" этих идей ", - добавил глава комитета.