Смирнов, Богдан и группа советников: Монастырский рассказал, кто консультирует Зеленского
Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью РБК-Украина .
Монастырский ответил на вопрос, кто консультирует президента Владимира Зеленского по вопросам правоохранительных органов.
"Безусловно, это профильный заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов, это также Андрей Богдан , потому что он сам имеет опыт работы адвоката, в том числе, по уголовным производствах. Это основные "стейкхолдеры". Плюс группа советников ", - пояснил Монастырский.
Монастырский также ответил на вопрос, консультирует ли Зеленского глава МВД Арсен Аваков.
"Я считаю, что Аваков сегодня не консультирует президента в вопросах законодательных инициатив. Он, безусловно, рефлексирует на президентские инициативы. И это, наверное, нормально для руководителя крупнейшего министерства в стране. Но, видимо, правильно будет сказать, что он не является на сегодня "застрельщиком" этих идей ", - добавил глава комитета.
- Монастырский заявил, что если дело убийства журналиста Павла Шеремета развалится, это может стать одним из поводов для отставки Авакова .
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