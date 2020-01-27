Дело Шеремета станет Рубиконом для Авакова, - председатель комитета Рады
27 января, 2020, 08:57
Если дело убийства журналиста Павла Шеремета развалится, это может стать одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков ушел с должности
Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью РБК-Украина .
Монастырский отметил, что испытательный срок Авакова не закончен и к его деятельности очень пристальное внимание.
"И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело станет Рубиконом" , - считает он.
- Печерский районный суд Киева 24 января изменил меру пресечения военном медику Яне Дугар, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
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