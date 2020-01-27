Польша восстановит могилу воинов УПА на горе Монастыр, - Зеленский

27 января, 2020, 15:31

Польские власти восстановят уничтоженную могилу украинских военных на горе Монастыр в Подкарпатском воеводстве и возьмут ее под защиту

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с польским коллегой в Освенциме сообщает Еспресо.TV .

"Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого. И сегодня с открытым сердцем наши страны движутся вперед, в будущее", - заявил Зеленский.

"Как известно Украина разблокировала мораторий на поисковые работы и польские эксперты провели раскопки в Львськой области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастыр и взятие ее под защиту", - добавил он.

Напомним, 20 января на горе Монастыр возле села Верхрата уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПА, погибших в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.