Польша восстановит могилу воинов УПА на горе Монастыр, - Зеленский
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с польским коллегой в Освенциме сообщает Еспресо.TV .
"Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого. И сегодня с открытым сердцем наши страны движутся вперед, в будущее", - заявил Зеленский.
"Как известно Украина разблокировала мораторий на поисковые работы и польские эксперты провели раскопки в Львськой области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастыр и взятие ее под защиту", - добавил он.
Напомним, 20 января на горе Монастыр возле села Верхрата уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПА, погибших в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.
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