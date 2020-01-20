В Польше снова уничтожили таблицу на могиле воинов УПА

20 января, 2020, 17:09

В Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили таблицу с могилы воинов Украинской повстанческой армии

Об этом сообщает газета украинцев в Польше Наше слово.

Мемориальная доска на могиле была посвящена членам УПА - жителям окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.

О факте уничтожения таблицы Объединению украинцев в Польше стало известно от человека, побывавшего на горе во время рождественских праздников.

Таблица уже была разбита в 2015 году. Тогда неизвестные разбили гранитную плиту с перечнем 62-х погибших, а крест на памятнике покрасили в бело-красный цвет.

Теперь же таблица разбита на мелкие куски, которые выбросили в яму. Сорваны также вышитые полотенца с деревьев, осенью в рамках чествования умерших повесили польские активисты и представители интеллигенции.

Место памяти на горе Монастырь было установлено законно в результате диалога Совета охраны памяти борьбы и мученичества (РОПБиМ) с представителями Объединения украинцев в Польше и Всемирного объединения солдат Армии краевой (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej), пишет газета .

На могиле есть надпись: "Погибли в борьбе за Украину", утвержденный прошлым секретарем Совета охраны памяти борьбы и мученичества Анджеем Пшевозника. На памятнике размещены только имена и фамилии и даты рождения похороненных лиц без воинских званий и символики.

Объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма в официальном заявлении.