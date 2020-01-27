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Espreso.tvОбществоНБУ заявил об умышленном вреде заложенному заводу под "рефинанс" Бахматюка

НБУ заявил об умышленном вреде заложенному заводу под "рефинанс" Бахматюка


фото: vlasno.info
Национальный банк обратился в полицию из-за умышленного повреждения заложенного имущества по предоставленному кредиту рефинансирования банка "Финансовая инициатива"

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В 2014 году связано с Олегом Бахматюком ООО "Кристалл" предоставило Национальному банку в залог здания и сооружения бывшего сахарного завода, общей площадью 23 тыс. кв. м, на 2 млрд грн, расположенного в городе Браилов Винницкой области.

Вскоре заемщик прекратил обслуживание предоставленного кредита, в результате чего НБУ начал процесс судебного взыскания долга. Национальный банк получил приказ Хозяйственного суда Винницкой области от 2 октября 2019 года относительно обращения взыскания на указанное имущество за его принудительной продаже на публичных торгах и начал его выполнения.

Однако вместо того, чтобы сотрудничать с Национальным банком по погашению задолженности по кредиту рефинансирования, ООО "Кристалл" своим бездействием допустило порчи заложенного имущества, что привело к уменьшению его стоимости в процессе принудительного взыскания.

В октябре 2019 года во время проведения государственным исполнителем исполнительных действий в отношении заложенного имущества представителями Национального банка, которые принимали в них участие, установлено, что состояние этого имущества значительно ухудшилось, если сравнивать с его предыдущим обзором в мае 2018 года.

"Большинству зданий нанесен значительный ущерб в результате вырезания оборудования сахарного завода, которое было вмонтировано в здании. В то же время отдельные здания разрушены, что значительно уменьшает рыночную или начальную стоимость имущества на торгах и, соответственно, сумму средств от его продажи, который должен поступить на погашение кредита рефинансирования ", - проинформировал начальник отдела сопровождения исполнительного производства Управления работы с проблемными активами Евгений Булавин.

Национальный банк не исключает причастности руководства ООО "Кристалл" в умышленному повреждению заложенного имущества. В связи с этим подано соответствующее обращение в правоохранительные органы о совершении уголовного преступления.

  • Напомним, 13 ноября Национальное антикоррупционное бюро сообщило владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и экс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву о подозрение в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.
  • 22 ноября Бахматюк оказался в розыске .
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