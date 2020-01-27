На митинге за русский язык в Харькове избили организатора Лесика. ВИДЕО
Видео противостояния обнародовало харьковское издание " 057.ua ".
Депутат городской организации "Оппозиционного платформы - при жизни" Андрей Лесик анонсировал митинг "в поддержку развития, защиты русского языка" на своей странице в Фейсбуке.
На "митинг" пришли и большинство проукраинских организаций, которые попытались прогнать Лесика.
"Он делает картинку для российских СМИ. Якобы у нас уничтожают русский язык, хотя это полный бред. Нам не нужна ХНР, мы видели все это ад еще в 2014 году, и видим сейчас на Донбассе", - заявил журналистам активист Андрей.
Активисты "Нацкорпуса" прорвались к Лесику и начали выталкивать его в сторону от ХОГА. Завязалась драка, Лесик получил несколько ударов по лицу.
Также, неизвестные распылили паралитический газ. Досталось и активистам, и журналистам и полицейским.
Издание " 057.ua " обнародовало видео столкновений:
- Напомним, 27 января националисты помешали проведению пророссийского митинга под стенами Дома советов на улице Сумской в Харькове, организованном лидером городской организации ОПЗЖ Андреем Лесиком
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