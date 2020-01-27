В Харькове полиция пресекла митинг за русский язык в школах

27 января, 2020, 12:31

27 января националисты помешали проведению пророссийского митинга под стенами Дома советов на улице Сумской в Харькове, организованном лидером городской организации ОПЗЖ Андреем Лесиком

Об этом сообщает местное издание " Status Quo ".

Журналисты издания сообщают, что митинг в поддержку русскоязычных школ проходил 27 января, возле здания Дома советов на улице Сумской в Харькове. Инициатор акции - экс-депутат горсовета, лидер городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик.

Организаторы акции собирались на 11:00. На митинг собрались до 30 человек. Порядок на митинге обеспечивали около 60 полицейских.

Через некоторое время после начала акции к ее участникам подошли представители "Нацкорпуса", "Правого сектора" и "Рассвета". Между Андреем Лесиком и лидером харьковского Нацкорпуса Константином Немичевим произошла словесная перепалка. У участников митинга полетели яйца.

В конфликт вмешалась полиция, которая развела стороны. После этого участников акции погрузили в автобус и увезли.

Фото с места события обнародовали националисты из "Рассвета" и журналисты из телеграмм-канала "ВЕХА" и издание " Status Quo ":