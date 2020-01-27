На Донбассе двое погибших, враг стрелял по участку разведения
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Кроме того, в 18.15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
26 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один получил боевую травму.
С началом этого периода российские оккупационные войска из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли населенный пункт Пески.
- 26 января вечером президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель в Донбассе двух украинских военных.
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