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Espreso.tvОбществоНа Донбассе двое погибших, враг стрелял по участку разведения

На Донбассе двое погибших, враг стрелял по участку разведения

26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме того, в 18.15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

26 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один получил боевую травму.

С началом этого периода российские оккупационные войска из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли населенный пункт Пески.

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