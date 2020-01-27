На Донбассе двое погибших, враг стрелял по участку разведения

27 января, 2020, 07:36

26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме того, в 18.15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

26 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один получил боевую травму.

С началом этого периода российские оккупационные войска из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли населенный пункт Пески.