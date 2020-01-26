Война продолжается, - Зеленский отреагировал на гибель двух военных на Донбассе
26 января, 2020, 22:32
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель 26 января на Донбассе двух украинских военных
Об этом Зеленский написал в facebook.
"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память ", - написал Зеленский.
- Напомним, 26 января на Донбассе погибли двое украинских военных , еще двое бойцов получили ранения.
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