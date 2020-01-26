Война продолжается, - Зеленский отреагировал на гибель двух военных на Донбассе

26 января, 2020, 22:32

Об этом Зеленский написал в facebook.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память ", - написал Зеленский.