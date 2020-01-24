Сборы в Турции: Милевский отметился голом за "Динамо" в ворота "Мариуполя"

24 января, 2020, 17:59

В товарищеском матче в рамках тренировочно-учебных сборов в Турции, белорусское "Динамо" и украинский "Мариуполь" сыграли вничью, счет - 2: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За "Мариуполь" отличился Андрей Кулаков, который реализовал пенальти на 22-й минуте, и Станислав Библик, который забил на 47-й.

За Брестское "Динамо" отличился украинец Артем Милевский и белорус Сергей Кривец. Участие в матче приняли еще два украинских легионера "Динамо" Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Товарищеский матч

24 января

"Мариуполь" (Украина) - "Динамо" (Беларусь) 2: 2

Голы: Кулаков, 22 (пен), Библик, 47 - Милевский, 36, Кривец, 46