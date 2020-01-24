 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСборы в Турции: Милевский отметился голом за "Динамо" в ворота "Мариуполя"

Сборы в Турции: Милевский отметился голом за "Динамо" в ворота "Мариуполя"


фото: dynamo-brest.by
В товарищеском матче в рамках тренировочно-учебных сборов в Турции, белорусское "Динамо" и украинский "Мариуполь" сыграли вничью, счет - 2: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За "Мариуполь" отличился Андрей Кулаков, который реализовал пенальти на 22-й минуте, и Станислав Библик, который забил на 47-й.

За Брестское "Динамо" отличился украинец Артем Милевский и белорус Сергей Кривец. Участие в матче приняли еще два украинских легионера "Динамо" Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Товарищеский матч

24 января

"Мариуполь" (Украина) - "Динамо" (Беларусь) 2: 2

Голы: Кулаков, 22 (пен), Библик, 47 - Милевский, 36, Кривец, 46

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать