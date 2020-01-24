Сборы в Турции: Милевский отметился голом за "Динамо" в ворота "Мариуполя"
24 января, 2020, 17:59
В товарищеском матче в рамках тренировочно-учебных сборов в Турции, белорусское "Динамо" и украинский "Мариуполь" сыграли вничью, счет - 2: 2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За "Мариуполь" отличился Андрей Кулаков, который реализовал пенальти на 22-й минуте, и Станислав Библик, который забил на 47-й.
За Брестское "Динамо" отличился украинец Артем Милевский и белорус Сергей Кривец. Участие в матче приняли еще два украинских легионера "Динамо" Евгений Хачериди и Александр Нойок.
Товарищеский матч
24 января
"Мариуполь" (Украина) - "Динамо" (Беларусь) 2: 2
Голы: Кулаков, 22 (пен), Библик, 47 - Милевский, 36, Кривец, 46
- В конце декабря 2019 года Артем Милевский и полузащитник Александр Нойок попали в символическую сборную чемпионата Беларуси по футболу.
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