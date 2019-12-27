Двое украинцев попали в символическую сборную чемпионата Беларуси

27 декабря, 2019, 10:57

Украинский нападающий Артем Милевский и полузащитник Александр Нойок попали в символическую сборную чемпионата Беларуси по футболу

Об этом сообщает Федерация футбола Беларуси.

26 декабря в столице Беларуси Минске были объявлены итоги футбольного 2019 года, а также были представлены символические команды национального чемпионата. Аналитики и эксперты составили сразу две "команды лучших", где нашлось место и для украинских игроков.

В сборную "А" попал бывший нападающий киевского, а ныне брестского "Динамо" Артем Милевский. В сезоне 2019 г. 34-летний форвард провел 37 матчей, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.

В команде "Б" нашлось место для другого украинского игрока "Динамо". В список лучших попал полузащитник Александр Нойок, на его счету 30 матчей, 6 голов и 4 ассиста.