Ко "Львову" присоединился французский защитник
27 января, 2020, 12:31
Футбольный клуб "Львов" объявил о трансфере французского защитника Жоэль Болесу
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
"Львов" подписал контракт с 25-летним игроком на 2 года. Жоэль Болесу выступает на позиции левого защитника, и уже успел дебютировать за клуб из Западной Украины, в матче против "Прохожу".
За свою карьеру Болесу выступал за французские "Арль Авиньон", "Эпиналь" и "Кале", македонские "Скопье", "Работнички" и латвийскую "Ригу".
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