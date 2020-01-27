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Espreso.tvСпортКо "Львову" присоединился французский защитник

Ко "Львову" присоединился французский защитник


фото: pfclviv.com
Футбольный клуб "Львов" объявил о трансфере французского защитника Жоэль Болесу

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

"Львов" подписал контракт с 25-летним игроком на 2 года. Жоэль Болесу выступает на позиции левого защитника, и уже успел дебютировать за клуб из Западной Украины, в матче против "Прохожу".

За свою карьеру Болесу выступал за французские "Арль Авиньон", "Эпиналь" и "Кале", македонские "Скопье", "Работнички" и латвийскую "Ригу".

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