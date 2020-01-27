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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Афганистане: самолет принадлежал ВВС США

Авиакатастрофа в Афганистане: самолет принадлежал ВВС США

Самолет, разбившийся в афганской провинции Газни, принадлежал Военно-воздушным силам США

Об этом свидетельствует знак ВВС, который видно на его борту на обнародованном видео с места аварии.

Судя по обломкам, речь может идти о самолете Bombardier E-11.


Американское военное командование падение самолета пока не комментировало.

В свою очередь террористическая организация Талибан взяла ответственность за его аварию на себя.

Ранее сообщалось, что 27 января на востоке Афганистана разбился самолет.

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