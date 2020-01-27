Авиакатастрофа в Афганистане: самолет принадлежал ВВС США
27 января, 2020, 17:14
Самолет, разбившийся в афганской провинции Газни, принадлежал Военно-воздушным силам США
Об этом свидетельствует знак ВВС, который видно на его борту на обнародованном видео с места аварии.
Судя по обломкам, речь может идти о самолете Bombardier E-11.
Afghanistan plane crash: Taliban "shoot down US military jet killing all on board " https://t.co/HD5E8Ofz2x ... pic.twitter.com/MLRoZ5RMA8- Hussein • حسين (@Mhusseinnn) January 27, 2020
Американское военное командование падение самолета пока не комментировало.
В свою очередь террористическая организация Талибан взяла ответственность за его аварию на себя.
Ранее сообщалось, что 27 января на востоке Афганистана разбился самолет.
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