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Espreso.tvОбществоТалибан взял на себя ответственность за сбитый самолет в Афганистане

Талибан взял на себя ответственность за сбитый самолет в Афганистане


фото: reuters
Ответственность за аварию пассажирского лайнера в афганской провинции взяла на себя террористическая организация Талибан

Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.

Талибы заявили, что в результате катастрофы погибли несколько солдат и офицеров из США.

  • Пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана, на борту было 83 человека.
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