Талибан взял на себя ответственность за сбитый самолет в Афганистане
27 января, 2020, 16:38
Ответственность за аварию пассажирского лайнера в афганской провинции взяла на себя террористическая организация Талибан
Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
Талибы заявили, что в результате катастрофы погибли несколько солдат и офицеров из США.
After almost Five hours #Talban takes the credit of the Aircraft that crashed in #Ghazni province today, in a statement they said few US officers and soldiers were killed . pic.twitter.com/CQ5TJdTOvs- Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 27 января 2020
- Пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана, на борту было 83 человека.
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