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Espreso.tvОбществоВ Афганистане разбился пассажирский самолет с 83 людьми на борту

В Афганистане разбился пассажирский самолет с 83 людьми на борту

Пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Как провинции Газни.


Британская The Mirror сообщает, что на борту лайнера находились 83 человека. Он выполнял рейс из Кабула в Герат.

Авария произошла в отдаленной местности. Спасатели, направленные властью Газни, пока не добрались до места авиакатастрофы.

Первыми к упавшего прибыли боевики Талибана. Они попытались потушить пожар, возникший на месте падения лайнера. Другие подробности пока не приводятся.

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