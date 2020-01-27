В Афганистане разбился пассажирский самолет с 83 людьми на борту
27 января, 2020, 12:44
Пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана
Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Как провинции Газни.
Ariana Afghan Airlines plane crashes in Deh Yak, Ghazni #afghanistan #aviationsecurity https://t.co/YsWLlkqWX5 pic.twitter.com/WU6dLedBvp- Horizon Intelligence (@_hozint) January 27, 2020
Британская The Mirror сообщает, что на борту лайнера находились 83 человека. Он выполнял рейс из Кабула в Герат.
Авария произошла в отдаленной местности. Спасатели, направленные властью Газни, пока не добрались до места авиакатастрофы.
Первыми к упавшего прибыли боевики Талибана. Они попытались потушить пожар, возникший на месте падения лайнера. Другие подробности пока не приводятся.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-