В Афганистане разбился пассажирский самолет с 83 людьми на борту

27 января, 2020, 12:44

Пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Как провинции Газни.



Британская The Mirror сообщает, что на борту лайнера находились 83 человека. Он выполнял рейс из Кабула в Герат.

Авария произошла в отдаленной местности. Спасатели, направленные властью Газни, пока не добрались до места авиакатастрофы.

Первыми к упавшего прибыли боевики Талибана. Они попытались потушить пожар, возникший на месте падения лайнера. Другие подробности пока не приводятся.