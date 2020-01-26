В Китае определили источник происхождения опасного коронавируса

26 января, 2020, 18:56

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая заявили, что новый опасный коронавирус походит с рынка морепродуктов в городе Ухань

Об этом со ссылкой на China Daily сообщает УНИАН.

"Эксперты собрали 585 образцов, 33 из которых показали положительный результат на вирус. Их взяли с 22 киосков и мусоровозов, большинство из которых находились в западной части рынка", - говорится в сообщении.

По данным центра, именно на этой части рынка продавались дикие животные. Специалисты подтвердили, что они являются источником вируса, однако неизвестно, какое именно животное было заражено сначала. В центре рассказали, что новый коронавирус на 90% похож на тот, который обнаружили в летучих мышей в Чжошуани, провинция Чжэцзян.

Однако South China Morning Post пишет, что китайские ученые, работающие в больнице в Ухане, обнаружили, что первое лицо, заразившееся новым видом коронавируса, не посещало рынок морепродуктов. По их данным, о симптомах новой болезни впервые стало известно 1 декабря.

Исследователи отметили, что ни у одного члена семьи больного не было повышения температуры и респираторных симптомов. Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй рассказала, что инкубационный период нового коронавируса составляет от одного до 14 дней. Она отметила, что в этот период можно заразиться вирусом, который сильно отличается от ОРВИ.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Инфицированные работали на местном рынке морепродуктов. Затем случаи заболевания фиксировали в других городах КНР. Впоследствии случаи заражения коронавируса зафиксировали в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале и других странах. По последним данным, число погибших достигло 56 человек, а больных уже более 2 тыс.