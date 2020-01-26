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Espreso.tvОбществоГончарук рассказал, как правительство будет защищать украинцев от коронавируса

Гончарук рассказал, как правительство будет защищать украинцев от коронавируса


фото: facebook
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина усиливает меры безопасности для защиты от потенциальной угрозы коронавируса

Об этом Гончарук написал в facebook.

"Сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире такова, что требует особого внимания. Поэтому мы усилили контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания. На сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболеваниями коронавирусом", - написал Гончарук.

По его словам, с 26 января, в аэропорту "Борисполь" все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту. Проверяют всех пассажиров - и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто путешествует транзитом.

"Почему мы ввели такой скрининг только на прямые рейсы из Китая? Потому что такие же проверки работают в других аэропортах мира. Например, если человек приезжает в Киев транзитом, например, через Милан, то температурный скрининг этот человек пройдет в Милане", - пояснил Гончарук.

Он сообщил, что сегодня наши специалисты уже встретили первый рейс из Китая, на нем было 150 человек. Никого из них, у кого были бы признаки заболевания, не выявили, все допущены на территорию Украины.

Все животные, ввозимые в Украину, также проходят обязательный специальный обзор ветеринарными службами.

"По моему поручению, создан оперативный штаб при Минздраве Украины, куда вошли представители Государственной пограничной службой, МВД Украины, Госпотребслужбы и Государственной таможенной службой Украины. Есть четкий план мероприятий между этими органами, что делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране. МЗ вместе с всеми другими медицинскими учреждениями полностью готовы обнаружить вирус на ранних стадиях и предоставить всю необходимую медицинскую помощь людям ", - заверил Гончарук.

  • Напомним, 26 января во время совещания с президентом Владимиром Зеленским министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано.
  • В то же время, Министерство здравоохранения Украины обнародовало рекомендации, как защититься от коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае.
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