25 января, 2020, 08:22

Война с Россией закончится тогда, когда будут возвращены все оккупированные территории, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью израильскому 9 каналу , передает Еспресо.TV .

"Мы, конечно же, должны вернуть все наши территории. Я даже сейчас не про международные институции, опять же, не про суды и так далее. Это прецедент серьезный для всего мира, что так можно. И это самое страшное. И это ужасно. И это плохо. Если это закончится так в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, тогда, что это не последняя история. А возвращение территорий в Украину будет говорить о том, что война закончилась, надо дальше как-то жить", - пояснил он.

Кроме того, по словам президента, в ОРДЛО и в Крыму остались миллионы граждан Украины.

"У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть в Грузии, Молдова, если далеко не ходить. Вот есть рядом. Но Украина – слишком большая страна. У нас, смотрите, там несколько миллионов людей. Просто там находится несколько миллионов украинцев", - добавил Зеленский.

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения территориальной целостности", - подчеркнул он.

Это интервью с Зеленским израильские журналисты записали накануне его визита в эту страну. Вышло же оно вечером в пятницу, 24 января 2020 года.