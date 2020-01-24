В Израиле положительно восприняли визит Зеленского, - посол Украины

24 января, 2020, 20:49

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, передает Укринформ.

"Президент Зеленский был в "Яд Вашеме" и сам возложил венок и цветы к мемориалу. Здесь (в Израиле. - Ред.) это было воспринято очень позитивно ", - сказал дипломат.

Он также заверил, что израильские политики с полным пониманием отнеслись к решению украинской делегации уступить свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.

По словам Надоленко, местные политики считают, что этот поступок "был гениальным решением Президента", а по поводу негативных комментариев по этому посоветовал не читать враждебные СМИ.