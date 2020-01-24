В Израиле положительно восприняли визит Зеленского, - посол Украины
24 января, 2020, 20:49
Израильское общество и политикум положительно восприняли, как президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста в Иерусалиме
Об этом сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, передает Укринформ.
"Президент Зеленский был в "Яд Вашеме" и сам возложил венок и цветы к мемориалу. Здесь (в Израиле. - Ред.) это было воспринято очень позитивно ", - сказал дипломат.
Он также заверил, что израильские политики с полным пониманием отнеслись к решению украинской делегации уступить свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.
По словам Надоленко, местные политики считают, что этот поступок "был гениальным решением Президента", а по поводу негативных комментариев по этому посоветовал не читать враждебные СМИ.
- Ранее сообщалось, что Зеленский и члены его делегации решили передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.
- 23-24 января Зеленский посетил с рабочим визитом государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Программой визита также предусмотрены переговоры Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.
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