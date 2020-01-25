В Виннице суд прекратил производство о "возвращении" Спасо-Преображенского собора Московскому патриархату

25 января, 2020, 12:56

Винницкий апелляционный суд остановил апелляционное производство по иску сторонника УПЦ МП к перерегистрированой религиозной общины Спасо-Преображенского кафедрального собора города Винницы. Рассмотрение продолжится после окончания просмотра похожего дела в Верховном суде

Как сообщила пресс-секретарь Винницкого апелляционного суда Надежда Черная-Гаража соответствующее постановление было принято 23 января 2020, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Vежа .

Причиной остановки апелляционного обжалования такого перехода есть необходимость, по мнению суда, окончания пересмотра Верховным Судом дела № 598/157/15-ц, в котором истцами выступили одиннадцать прихожан УПЦ МП религиозной общины "Приходы святого Архистратига Михаила" села Бутин Збаражского района Тернопольской области.

Там верующие Московского патриархата еще в 2015 году начали оспаривать переход от епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в епархию Киевского Патриархата, который произошел в феврале 2014 года. Сейчас производство находится на рассмотрении в Объединенной Палате Кассационного гражданского суда Верховного Суда.

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Зато в случае иска гражданина Никодима Выговского к религиозной общины Спасо-Преображенского кафедрального собора города Винницы Православной церкви Украины ситуация несколько похожа. Истец просит признать недействительными решения Приходского собрания от 18.12.2018 года и от 06.02.2019 года, когда официально было решено перейти к ПЦУ внести изменения в устав (которые истец также хочет признать недействительными).

Позже, 27 ноября 2019 года, Винницкий городской суд закрыл это производство, мотивируя это тем, что "суды не уполномочены решать вопросы, связанные с изменением канонической подчиненности религиозной организации". Впрочем сторонники Московского патриархата решили такое решение обжаловать.

Справка

16 декабря 2018 года в Свято Преображенском кафедральном соборе УПЦ МП в Виннице, митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) объявил о своем переходе к вновь созданной автокефальной Украинской поместной церкви и о переходе общины Спасо-Преображенского кафедрального собора к ПЦУ.