Церковь Московского патриархата начала судебную войну за возвращение религиозных общин, которые перешли к ПЦУ, - Епифаний

19 января, 2020, 18:36

В Винницкой области открыли несколько судебных дел - там Украинская православная церковь Московского патриархата пытается в судах оспорить переход религиозных общин к Православной церкви Украины. При производстве фигурирует и начальник управления по делам религий Винницкой облгосадминистрации Игорь Салецкий

Салецкого обвиняют в том, что он якобы с нарушением регистрировал общины ПЦУ. Суд его отстранял от должности. Позже апелляция такое решение отменяла. Впрочем, УПЦ МП отступать не собирается, судебные разбирательства продолжаются, передает Еспресо.TV со ссылкой на 5 канал.

Эти баталии между религиоведы называют "Винницким прецедентом". Они отмечают, из-за такие исков процесс перехода общин к Православной церкви Украины тормозится.

"Ситуация становится прецедентом для воздержания от активных действий со стороны других начальников управлений таких облгосадминистраций. Поскольку при бездействие нет никаких наказаний, а вот активные действия способны вызвать сопротивление, огонь на них", - рассказывает религиовед Вита Титаренко.

Сколько именно общин ушло от УПЦ МП - государство не посчитало. Их около шести сотен - недавно свою статистику обнародовала Православная церковь Украины. Впрочем, цифры могли быть значительно больше, уверяет митрополит Епифаний.

"Российская Федерация практически по каждой общине, которая присоединилась к ПЦУ, идет в суд с помощью пророссийских политиков в Украине. Здесь вовлечены финансы, запугивания. Со стороны УПЦ действуют адвокаты, юристы. Церковь работает в рамках закона. Государство должно реагировать на такие вызовы, чтобы все происходило в правовом поле ", - убежден предстоятель

Сейчас изменения подчинения религиозной общины регулирует специальный закон. За него депутаты предыдущего созыва проголосовали 17 января 2019 года. Изменить подчинение община может, если этого желают две трети прихожан.

"47 народных депутатов предыдущего созыва пытались отменить закон о переходе религиозных общин, обращались в Конституционный Суд. Впрочем, от Фемиды получили отказ", - отмечается в сообщении.