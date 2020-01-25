Политологи: Сурков тянул "ДНР" - "ЛНР" в Россию, а Козак по примеру Приднестровья будет запихивать их в Украину

25 января, 2020, 10:59

Украинские политические эксперты уже начали комментировать новость о проделанной Кремлем замене Владислава Суркова на Дмитрия Козака в качестве ответственного за "украинское направление"

По их мнению, такой шаг означает не отказ от поглощения территории Украины, а предполагает использование российской стороной новых, более изощренных подходов, в отличие от прямых и грубых методов предыдущих лет, передает Еспресо.TV .

"Сурков анонсировал" изменение курса ". Он проиграл аппаратную борьбу Козаку из-за провала Парижского саммита Нормандской четверки. Путин расценил его как проигрышный. Козак известный своим приднестровским планом, который предусматривает превращение Молдовы в сателлита России. Читаем между строк. То же самое Козак будет нав связывать Украины. Принять "ЛДНР" на правах автономии с правом вето на внешнеполитический курс ", - пишет по этому поводу в Telergam политический аналитик Тарас Березовец.

Подобного мнения придерживается лидер сообщества "Украинская Украина", кандидат юридических наук Андрей Смолий.

Путин считает провальными действия Суркова по украинскому вопросу. Слишком медленно происходит желательная ликвидация украинской государственности. Нужно быстрее, однако изящнее и более скрыто. Задача нового "куратора" - запихнуть ДНР / ЛНР в тело Украины с возможностью контроля над внешней политткою, то есть остановка движения страны в НАТО и ЕС, а еще важнее - контроль над всей страной ", - объясняет он в Facebook .

"Учитывая действия нынешней власти -" мир любой ценой ", ожидаем еще большего давления Кремля и постепенную потерю субъектности. На этот раз внутренней", - отмечает Смолий.