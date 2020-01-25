Суркова "ушли" из Кремля. Теперь за Украину там отвечать Козак
Об этом в Telegram сообщил, близкий к нему директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает Еспресо.TV .
"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - написал Чеснаков.
Информацию об увольнении Суркова с госслужбы Чеснаков подтвердил и в интервью российскому Интерфаксу.
По его словам, данное решение было принято из-за "изменение курса на украинском направлении".
Сурков отвечал за формирование политики в отношении Украины и Северного Кавказа, в частности в отношении Чечни, Дагестана, оккупированной россиянами грузинской Абхазии и Южной Осетии. В частности, руководитель Чечни Рамзан Кадыров является его другом и непосредственным ставленником.
Из открытых источников также известно, что Сурков был куратором террористических организаций "ДНР" - "ЛНР" и выступал за жесткий, военный, а не дипломатический политический курс в отношениях с Украиной.
Новым ответственным за "украинское направление" в российской власти и оппозиции называют заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.
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