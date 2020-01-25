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Espreso.tvОбществоКулеба рассказал о влиянии Венгрии на процесс евроинтеграции Украины

Кулеба рассказал о влиянии Венгрии на процесс евроинтеграции Украины


фото: radiosvoboda.org
Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия не блокирует процесс евроинтеграции Украины

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции завил в интервью "Радио Свобода".

"Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними определенный спор, Венгрия начала блокировать заседание комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. и в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш путь, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия возражала против европейской перспективы Украины ", - сказал Кулеба.

Также вице-премьер заверил, что не знает ни одной страны ЕС, которая выступала бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства.

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