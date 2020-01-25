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Espreso.tvОбществоКулеба объяснил, зачем Зеленский поздравил Путина с Новым годом

Кулеба объяснил, зачем Зеленский поздравил Путина с Новым годом


фото: EPA
Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский поздравил Владимира Путина с Новым годом

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Кулебы, поздравления Зеленского были дипломатическим маневром.

"Я думаю, что если мы говорим о том, что происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи. Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения, в сторону урегулирования. До примирения очень далеко. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией. То акт приветствия является дипломатическим маневром, не нужно преувеличивать", - сказал Кулеба.

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