Кулеба объяснил, зачем Зеленский поздравил Путина с Новым годом

25 января, 2020, 17:26

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Кулебы, поздравления Зеленского были дипломатическим маневром.

"Я думаю, что если мы говорим о том, что происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи. Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения, в сторону урегулирования. До примирения очень далеко. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией. То акт приветствия является дипломатическим маневром, не нужно преувеличивать", - сказал Кулеба.