Кулеба объяснил, зачем Зеленский поздравил Путина с Новым годом
25 января, 2020, 17:26
Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский поздравил Владимира Путина с Новым годом
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам Кулебы, поздравления Зеленского были дипломатическим маневром.
"Я думаю, что если мы говорим о том, что происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи. Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения, в сторону урегулирования. До примирения очень далеко. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией. То акт приветствия является дипломатическим маневром, не нужно преувеличивать", - сказал Кулеба.
- Напомним, 31 гурдня 2019 года Зеленский в телефонном разговоре поздравил Путина с Новым годом.
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