В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук
Об этом сообщил первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук в своем Facebook.
Он отметил, что в пятницу состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии.
"Сегодня под председательством первого заместителя главы Верховной Рады Украины состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии, на котором обсуждался подготовленный проект закона "О всеукраинском референдуме", - указано в сообщении.
Стефанчук также отметил, что подготовленный участниками рабочей группы законопроект не является окончательной редакцией, он еще требует существенной доработки.
"Во время его разработки уже было достигнуто соглашение между участниками группы по таким существенным и дискуссионных вопросов, как предмет референдума и участие всеукраинских общественных организаций в проведении референдума, а также терминологически приведены нормы законопроекта в соответствие с Избирательным кодексом Украины", - сказано в сообщении.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что над законом о референдуме продолжается "ювелирная работа".
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