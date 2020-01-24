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Espreso.tvОбществоВ Крыму ФСБ задержала украинца по обвинению в шпионаже

В Крыму ФСБ задержала украинца по обвинению в шпионаже

24 января стало известно, что в оккупированном Крыму ФСБ задержало гражданина Украины по обвинению в обустройстве схронов с оружием

Об этом сообщает издание "Крим.Реалии"

В управлении российской ФСБ по Крыму и Севастополю утверждают, что задержали местного жителя, который "по заданию украинских спецслужб оборудовал тайники с боеприпасами".

"В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, детонаторы замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг", - заявили в пресс-службе ФСБ.

Сообщается, что в отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о "незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

По информации ФСБ, в отношении задержанного уже состоялся суд, который избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подтверждение данной информации из других источников нет.

Имя и фамилию задержанного в ведомстве не называют, его комментарии отсутствуют. В СБУ также пока нет реакции на информацию ФСБ.

  • Напомним, 16 января Обвиняемый ФСБ в хранении взрывчатки крымский правозащитник Юнус Машарипов заявил, что оккупационные силовики пытали его электрическим током и открытым огнем, выбивая признание
  • 18 января украинскому журналисту издания "Крым.Реалии" Тарасу Ибрагимову ФСБ вручила запрет на въезд в Россию и аннексированный ею Крыму до 30 мая 2054 г.
 
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