В Крыму ФСБ задержала украинца по обвинению в шпионаже
Об этом сообщает издание "Крим.Реалии"
В управлении российской ФСБ по Крыму и Севастополю утверждают, что задержали местного жителя, который "по заданию украинских спецслужб оборудовал тайники с боеприпасами".
"В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, детонаторы замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг", - заявили в пресс-службе ФСБ.
Сообщается, что в отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о "незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору".
По информации ФСБ, в отношении задержанного уже состоялся суд, который избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Подтверждение данной информации из других источников нет.
Имя и фамилию задержанного в ведомстве не называют, его комментарии отсутствуют. В СБУ также пока нет реакции на информацию ФСБ.
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