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Espreso.tvОбществоРоссия запретила журналисту Ибрагимову въезд в Крым на 34 года

Россия запретила журналисту Ибрагимову въезд в Крым на 34 года

18 января украинскому журналисту издания "Крым.Реалии" Тарасу Ибрагимову ФСБ вручила запрет на въезд в Россию и аннексированный ею Крым до 30 мая 2054 года

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

По словам самого журналиста, причиной запрета на въезд на 34 года в аннексированный Крым и Россию стал административный протокол за незаконную трудовую деятельность.

18 мая 2019 г. сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму фиксировали его на камеру, когда он вел стрим траурного митинга в День памяти жертв депортации крымских татар в Симферополе для издания "Крым.Реалии".

Позже, 30 мая, отметил Ибрагимов, сотрудники ОМОНа задержали его у здания подконтрольного России Киевского районного суда в Симферополе, откуда доставили в управление по вопросам миграции МВД России в Крыму, где его оштрафовали на две тысячи рублей по статье 18.10 КоАП России.

"Сотрудники миграционной службы рассказали мне тогда, что к ним попало заявление на меня о незаконной трудовой деятельности, показали мне оперативное видео, которое снял сотрудник Центра "Э". На видео я стоял со смартфоном и в прямом эфире брал комментарий у Наримана Джеляла по поводу траурного митинга. Тогда же сотрудники Федеральной миграционной службы составили на меня протокол и оштрафовали на две тысячи рублей и посоветовали получить аккредитацию в МИД для официальной работы", - рассказал журналист.

По словам Ибрагимова, он через пару дней оплатил штраф и еще в течение месяца работал в Крыму. Во время очередной командировки 19 января 2020 г. на административной границе с Крымом сотрудник пограничной службы ФСБ России вручил журналисту сообщение о запрете на въезд в Россию и аннексированный ею Крым до 30 мая 2054 г.

Сообщение о запрете, источник - " Крым.Реалии ":

 

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