Крымский правозащитник-политзаключенный Машарипов заявил, что ФСБ пытала его током и огнем

16 января, 2020, 23:10

Обвиняемый ФСБ в хранении взрывчатки крымский правозащитник Юнус Машарипов заявил, что оккупационные силовики пытали его электрическим током и открытым огнем, выбивая признание

Об этом Машарипов заявил на заседании оккупационного Ялтинского городского "суда", передает проект "Крим.Реалии" со ссылкой на адвоката политзаключенного Алексея Ладена.

"Юнус рассказал о пытках, которые применялись к нему. Он сказал, что сотрудники ФСБ пытали его током, открытым огнем, издеваясь над ним, выбивая признание. Затем они взяли генетический материал, не оформив это процессуально. И потом генетический материал оказался на взрывчатке", - сказал Ладен.

По словам адвоката, заседание проходило в закрытом режиме. На заседании допросили Машарипова и двух оперативников ФСБ, участвовавшие в "следователей" действиях.

Кроме того, адвокат заявил о подозрительных противоречия в протоколе осмотра места преступления.

"Люди идут осматривать схрон со взрывчаткой, то есть должны присутствовать меры безопасности, взрывотехник. Они пошли вместе с представителями общественности, раскрыли гараж, получили там все детонаторы, взрывчатку. Вскрывали гараж кувалдой, то есть зная, что там якобы есть взрывчатка, которая может взорваться, кувалдой раскрывали двери гаража. По словам Юнуса, специалист-взрывотехник был, но он стоял и снимал все на камеру ", - отметил адвокат.

Оккупационные силовики задержали Машарипова в сентябре 2017 года. По словам правозащитника, его били и пытали током, в результате чего он оговорил себя. Крымский пророссийский телеканал "Крым 24" показал видео допроса Машарипова, который рассказывал, что "собирал информацию о социально-политической ситуации в Ялте, разбросал шприцы по пляжам для срыва туристического сезона, совершил поджог леса и распространял антироссийские листовки" и заявлял, что делал это "по инициативе Меджлиса крымскотатарского народа, а курировали его сотрудники СБУ".

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров опроверг это заявление.

Подконтрольный России Ялтинский "суд" приговорил Машарипова к 4 годам колонии и штрафу в 110 тыс. рублей (около 41 тыс. грн) по обвинению в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Кассационная инстанция российского "Верховного суда Крыма" удовлетворила жалобу Машарипова.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал Юнуса Машарирова политзаключенным.