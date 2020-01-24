Смертельный вирус из Китая: зафиксировано три подозрения в Украине
24 января, 2020, 18:38
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три подозрения на коронавирус
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одном случае проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет расследован и донесен к населению", - заявила она.
Напомним, Украина усилила меры в "Борисполе".
- Гончарук заявил, что оснований для беспокойства нет.
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