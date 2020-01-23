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Espreso.tvОбществоВирус из Китая: Украина усилила меры в "Борисполе"

Вирус из Китая: Украина усилила меры в "Борисполе"


фото: reuters
Исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что Украина усилила меры в аэропорту "Борисполь" из-за коронавируса из Китая

Об этом сообщает РБК-Украина.

"На сегодняшний день прямого авиасообщения с Уханем нет, но есть с Китаем. Сегодня прибыл самолет из города Санья и санитарные подразделения Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины провели прием этого самолета", - заявил Кузин.

Он добавил, что члены экипажа и сотрудники Лабораторного центра проводят опрос и проверку наличия обращений или плохого самочувствия у пассажиров самолета.

"Не вводятся дополнительные средства наблюдения за пассажирами, но вместе с членами экипажа проводится совместный опрос или проверка наличия обращений или плохого самочувствия. Таким образом, каждый день санитарные подразделения будут встречать самолеты, прибывающие из Китая", - отметил он.

Также Кузин заявил, что проводится проверка потребности в изделиях медицинского назначения в случае попадания вируса в Украину.

"Проводится быстрая оценка потребности в изделиях медицинского назначения, а также расходных материалов в случае попадания вируса на территорию Украины, чтобы мы смогли проверить имеющиеся запасы в рамках функционирования лабораторных центров МЗ", - сообщил он.

Первый случай заражения коронавирусом 2019 nCoV зарегистрирован 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Опасный коронавирус быстро распространяется по странам Азии.

Вирус может передаваться от человека к человеку и вызывает опасную форму пневмонии.

  • Напомним, что число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае возросло до 17 человек.

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