Вирус из Китая: Украина усилила меры в "Борисполе"
Об этом сообщает РБК-Украина.
"На сегодняшний день прямого авиасообщения с Уханем нет, но есть с Китаем. Сегодня прибыл самолет из города Санья и санитарные подразделения Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины провели прием этого самолета", - заявил Кузин.
Он добавил, что члены экипажа и сотрудники Лабораторного центра проводят опрос и проверку наличия обращений или плохого самочувствия у пассажиров самолета.
"Не вводятся дополнительные средства наблюдения за пассажирами, но вместе с членами экипажа проводится совместный опрос или проверка наличия обращений или плохого самочувствия. Таким образом, каждый день санитарные подразделения будут встречать самолеты, прибывающие из Китая", - отметил он.
Также Кузин заявил, что проводится проверка потребности в изделиях медицинского назначения в случае попадания вируса в Украину.
"Проводится быстрая оценка потребности в изделиях медицинского назначения, а также расходных материалов в случае попадания вируса на территорию Украины, чтобы мы смогли проверить имеющиеся запасы в рамках функционирования лабораторных центров МЗ", - сообщил он.
Первый случай заражения коронавирусом 2019 nCoV зарегистрирован 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Опасный коронавирус быстро распространяется по странам Азии.
Вирус может передаваться от человека к человеку и вызывает опасную форму пневмонии.
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Напомним, что число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае возросло до 17 человек.
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