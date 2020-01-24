"Оснований для волнений нет": Гончарук об угрозе украинцам от китайского вируса
Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Сейчас мы активно комуницируем с ВОЗ, чтобы контролировать текущую ситуацию. На сегодня никаких оснований для волнений в Украине нет. Состоится совещание со всеми службами, которые обеспечивают контроль на пересечении границы для того, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины", - сказал премьер.
Отметим, что количество умерших от вируса в Китае возросло до 25.
"Сегодня мы отреагировали на информацию, которая распространяется в мире - эпидемия коронавируса. Мы приняли решение о четком плане действий, что должно быть сделано - создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра", - добавил Гончарук.
Напомним, что власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
- В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган , что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.
- Китай закрыл третий город из-за коронавируса.
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Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса.
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Китайский орган здравоохранения провинции Хубэй заявил, что больной, инфицированный новым коронавирусом, умер, подтвердив первую смерть за пределами провинции , где началась вспышка.
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