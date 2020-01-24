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Espreso.tvОбществоС октября в Украине от гриппа умерли 11 человек

С октября в Украине от гриппа умерли 11 человек


фото: novadoba
С октября 2019 г., с начала эпидемиологического сезона, в Украине от гриппа умерли 11 человек - все умершие были непривитыми

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В министерстве рассказали, что за прошедшую неделю (с 13 по 19 января) ОРВИ в Украине заболели более 142 тыс. человек, из них более 60% составляют дети.

"В большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне, за исключением Тернопольской области, где зарегистрирована низкая эпидемическая активность гриппа и ОРВИ", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что лучшей профилактикой от гриппа является вакцинация. Всего с начала октября в Украине сделали прививки почти 232 тыс. человек, за последнюю неделю - почти полторы тысячи человек.

  • Напомним, 23 января Министерство здравоохранения оценило вероятность распространения уханского вируса на территорию Украины из Китая
  • Также сообщалось о первом случае госпитализации больного с подозрением на новый вирус в Беларуси
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