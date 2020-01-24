С октября в Украине от гриппа умерли 11 человек

24 января, 2020, 08:08

С октября 2019 г., с начала эпидемиологического сезона, в Украине от гриппа умерли 11 человек - все умершие были непривитыми

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В министерстве рассказали, что за прошедшую неделю (с 13 по 19 января) ОРВИ в Украине заболели более 142 тыс. человек, из них более 60% составляют дети.

"В большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне, за исключением Тернопольской области, где зарегистрирована низкая эпидемическая активность гриппа и ОРВИ", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что лучшей профилактикой от гриппа является вакцинация. Всего с начала октября в Украине сделали прививки почти 232 тыс. человек, за последнюю неделю - почти полторы тысячи человек.