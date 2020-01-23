В Беларуси госпитализировали жительницу Петербурга с подозрением на коронавирус

23 января, 2020, 17:22

В Беларуси госпитализировали с подозрением на коронавирус жительницу Санкт-Петербурга Анну Ильницкую, которая прилетела в Минск из Китая

Об этом сообщил "МБХ медиа" ее брат Андрей Ильницкий.

Он отметил, что они с сестрой - граждане Беларуси, но живут в Петербурге. По словам Ильницкого, девушка летала в Китай в командировку вместе со своим молодым человеком Арманом Каракешишяном, который был госпитализирован вчера в Санкт-Петербурге также с подозрением на коронавирус. Ильницкая вернулась из поездки на два дня раньше, чем Каракешишян.

"Сначала ей не уделяли должного внимания. Но сейчас, утром, уже стали уделять. Проблема была во вчерашнем вечернем бездействии, когда с такими подозрениями ее хотели положить в общую палату", - сообщил Ильницкий.

Ранее в Петербурге госпитализировали россиянина Армана Каракешишяна и гражданина Китая с подозрением на коронавирус. Пока наличие вируса у них не подтвердилась.

Как сообщает TUT.by, в Китае Ильницкая провела два месяца - участвовала в художественном фестивале в Шанхае. В Беларусь возвращалась с пересадками, ее маршрут был таков: Шанхай - Сиань - Екатеринбург - Москва - Минск. Домой девушка вернулась 20 января, недомогание почувствовала на следующий день. Сейчас находится в городской инфекционной больнице в Минске.

Представитель Министерства здравоохранения Юлия Бородун подтвердила, что вчера в Минске инфекционную больницу была госпитализирована пациентка с жалобами на боль в мышцах, повышение температуры тела до 38,5°С, кашлем. Предварительный диагноз - острая респираторная вирусная инфекция.

Сегодня в больнице был проведен консилиум с участием главного врача Минской инфекционной больницы Николая Юровского, заместителя главного врача по медицинской части Святослава Вельгина и профессора, заведующего кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук Игоря Карпова. Поставлен диагноз, который сейчас уже подтвержден лабораторно - грипп В, средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции.