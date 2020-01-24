"Тоттенхэм" хочет купить лучшего бомбардира "Милана"
24 января, 2020, 12:20
Английский "Тоттенхэм" нацелился на трансфер польского нападающего итальянского "Милана" Кшиштофа Пйонтека
Об этом сообщает Football London .
Лондонский "Тоттенхэм" намерен до закрытия трансферного окна приобрести форварда "Милана" Кшиштофа Пйонтека. Жозе Моуринью ищет нападающего, который будет способен заменить английского бомбардира Гарри Кейна, который выбыл на длительный период из-за травмы.
"Милан" хочет продать лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне, за 35 млн евро или отдать в аренду с обязательным правом выкупа.
В нынешнем сезоне 24-летний Пйонтек провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В турнирной таблице команда Стефано Пиола идет на восьмой позиции.
- 15 января, в 1/8 финала Кубка Италии "Милан" уверенно победил феррарский СПАЛ со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал турнира.
- 11 января шведский форвард Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан" и помог своей команде победить "Кальяри" в чемпионате Италии.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-