"Тоттенхэм" хочет купить лучшего бомбардира "Милана"

24 января, 2020, 12:20

Английский "Тоттенхэм" нацелился на трансфер польского нападающего итальянского "Милана" Кшиштофа Пйонтека

Об этом сообщает Football London .

Лондонский "Тоттенхэм" намерен до закрытия трансферного окна приобрести форварда "Милана" Кшиштофа Пйонтека. Жозе Моуринью ищет нападающего, который будет способен заменить английского бомбардира Гарри Кейна, который выбыл на длительный период из-за травмы.