 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Тоттенхэм" хочет купить лучшего бомбардира "Милана"

"Тоттенхэм" хочет купить лучшего бомбардира "Милана"


фото: Reuters
Английский "Тоттенхэм" нацелился на трансфер польского нападающего итальянского "Милана" Кшиштофа Пйонтека

Об этом сообщает Football London .

Лондонский "Тоттенхэм" намерен до закрытия трансферного окна приобрести форварда "Милана" Кшиштофа Пйонтека. Жозе Моуринью ищет нападающего, который будет способен заменить английского бомбардира Гарри Кейна, который выбыл на длительный период из-за травмы.

"Милан" хочет продать лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне, за 35 млн евро или отдать в аренду с обязательным правом выкупа.

В нынешнем сезоне 24-летний Пйонтек провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В турнирной таблице команда Стефано Пиола идет на восьмой позиции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать