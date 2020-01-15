"Милан" уверенно победил СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

15 января, 2020, 20:56

В 1/8 финала Кубка Италии "Милан" уверенно победил феррарский СПАЛ со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте, польский нападающий Кшиштоф Пйонтек прервал свою голевую засуху и реализовал выход один на один.

Удвоил преимущество в матче испанец Саму Кастильехо, для полузащитника это первый забитый мяч в нынешнем сезоне, к слову передачу на вингера отдал Кшиштоф Пйонтек.

Неприличным счет во встрече сделал французский защитник Тео Эрнандес, который забил красивый мяч, уверенно пробив мимо голкипера. На 66-й минуте защитник забил пятый гол в этом сезоне, что является лучшим показателем среди всех игроков команды.

Кубок Италии

1/8 финала

15 января

"Милан" - СПАЛ 3: 0

Голы: Пйонтек, 20, Кастильехо, 44, Тео Эрнандес, 66