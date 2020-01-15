"Милан" уверенно победил СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
15 января, 2020, 20:56
В 1/8 финала Кубка Италии "Милан" уверенно победил феррарский СПАЛ со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче был открыт на 20-й минуте, польский нападающий Кшиштоф Пйонтек прервал свою голевую засуху и реализовал выход один на один.
Удвоил преимущество в матче испанец Саму Кастильехо, для полузащитника это первый забитый мяч в нынешнем сезоне, к слову передачу на вингера отдал Кшиштоф Пйонтек.
Неприличным счет во встрече сделал французский защитник Тео Эрнандес, который забил красивый мяч, уверенно пробив мимо голкипера. На 66-й минуте защитник забил пятый гол в этом сезоне, что является лучшим показателем среди всех игроков команды.
Кубок Италии
1/8 финала
15 января
"Милан" - СПАЛ 3: 0
Голы: Пйонтек, 20, Кастильехо, 44, Тео Эрнандес, 66
- 11 января шведский форвард Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан" и помог своей команде победить "Кальяри" в чемпионата Италии.
- Напомним, 26 декабря Златан Ибрагимович согласился стать футболистом "Милана" .
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