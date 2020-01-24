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Espreso.tvСпорт"Арсенал" придумал новую схему, чтобы получить Матвиенко

"Арсенал" придумал новую схему, чтобы получить Матвиенко


фото: shakhtar.com
Лондонский "Арсенал" не готов заплатить за Николая Матвиенко сумму, которую предлагает "Шахтер", но не может взять защитника в аренду

Об этом сообщает zbirna.com.

Руководство "Арсенала" предложило донецкому "Шахтеру" аренду Николая Матвиенко до конца сезона за 5,3 млн евро с возможностью обязательного выкупа защитника за 26 млн евро.

"Горняки" оценили Матвиенко в 36 млн евро. Нынешнее предложение "Арсенала" обойдется лондонскому клубу в сумму около 31 млн евро.

В нынешнем сезоне 23-летний центрбэк провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В активе футболиста 26 матчей в составе национальной сборной Украины. Transfermarkt оценивает Матвиенко в 5 млн евро.

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