"Арсенал" придумал новую схему, чтобы получить Матвиенко
24 января, 2020, 11:55
Лондонский "Арсенал" не готов заплатить за Николая Матвиенко сумму, которую предлагает "Шахтер", но не может взять защитника в аренду
Об этом сообщает zbirna.com.
Руководство "Арсенала" предложило донецкому "Шахтеру" аренду Николая Матвиенко до конца сезона за 5,3 млн евро с возможностью обязательного выкупа защитника за 26 млн евро.
"Горняки" оценили Матвиенко в 36 млн евро. Нынешнее предложение "Арсенала" обойдется лондонскому клубу в сумму около 31 млн евро.
В нынешнем сезоне 23-летний центрбэк провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В активе футболиста 26 матчей в составе национальной сборной Украины. Transfermarkt оценивает Матвиенко в 5 млн евро.
- 23 января стало известно, что "Шахтер" хочет получить 36 млн евро за трансфер защитника Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал".
- 22 января стало известно, что "Арсенал" заинтересован в трансфере защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко.
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