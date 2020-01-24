Порошенко пришел на допрос в ГБР

24 января, 2020, 11:41

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Сейчас я в ГБР, иду на допрос по Минских соглашениях. Они будут пытаться делать из этого политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала". Потому что они умеют делать только шоу. Но мы не дадим им этого сделать! Будем требовать государственнической позиции", - заявил Порошенко.

При этом пятый президент заявил о нарушении закона - недопуск народных депутатов в помещение.

"Полиция и ГБР должны придерживаться закона. Хочу подчеркнуть, что недопущение народных депутатов и семей Небесной Сотни является грубым нарушением закона. Те, кто организовал это, понесут ответственность!" - подчеркнул Порошенко.