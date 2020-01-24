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Espreso.tvОбществоПорошенко пришел на допрос в ГБР

Порошенко пришел на допрос в ГБР


фото: eurosolidarity.org
В пятницу, 24 января, пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской Солидарности" Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований на допрос

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Сейчас я в ГБР, иду на допрос по Минских соглашениях. Они будут пытаться делать из этого политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала". Потому что они умеют делать только шоу. Но мы не дадим им этого сделать! Будем требовать государственнической позиции", - заявил Порошенко.

При этом пятый президент заявил о нарушении закона - недопуск народных депутатов в помещение.

"Полиция и ГБР должны придерживаться закона. Хочу подчеркнуть, что недопущение народных депутатов и семей Небесной Сотни является грубым нарушением закона. Те, кто организовал это, понесут ответственность!" - подчеркнул Порошенко.

  • Напомним, ГБР вызывает Порошенко на допросы по нескольких делах - о Минских соглашениях, в подписании которых видит государственную измену со стороны пятого президента Украины, об отправке военных катеров из Одессы в Мариуполь и о судебной реформе.
  • 24 января в ГБР происходит митинг за отставку первого заместителя директора Бюро Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича.
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