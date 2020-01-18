ГБР вызывает Порошенко в качестве свидетеля по делам о госизмене

18 января, 2020, 13:19

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля в двух уголовных производствах, открытых в ноябре и декабре 2019 года

Об этом сообщает пресс служба Бюро, передает Еспресо.TV .

"Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования, в которых необходимо допросить Вас в качестве свидетеля.

Согласно ст 133-137 УПК Украины Вас в установленном законом порядке вызвано следователями в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 10 час. 30 мин. 21.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12.11.2019 к следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований Козлова М.Б., ЛАЗОРЧИК И.В., по адресу: г.. Киев, ул. Симона Петлюры, 15, кабинет № 323, контактный номер телефона (044) 294-64-34.

Кроме того, Вы викликаетесь на допрос в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 24.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10.12.2019 к следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований Егорова Д.А., Амелина А.В. кабинет № 325, контактный номер телефона (044) 294-64-62 ", - говорится в сообщении.

В тексте повесток уточняется, что речь идет об уголовных производства, "зарегистрированы по сообщению о совершении уголовного преступления по содержанию которого следует, что пятый президент Украины Порошенко Петр Алексеевич 11-12 февраля 2015 в ходе подготовки и проведения переговоров по содержанию документа" комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений "совершил государственную измену, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенности, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государств й, экономической или информационной безопасности Украины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины ".