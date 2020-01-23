Семьи Небесной сотни проведут митинг под ГБР за отставку экс-адвоката Януковича
23 января, 2020, 20:04
Семьи Небесной сотни 24 января проведут митинг под ГБР за отставку первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича
Об этом свидетельствует страница события на Facebook.
Митинг состоится при участии Семей Героев Небесной Сотни, раненых и активистов Революции Достоинства.
Требованием будет снятие с должности первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова и руководителя отдела по расследованию дел Майдана Александра Буряка.
Состоится у ГБР, ул. Симона Петлюры, 15 Начало в 9:45.
- В Государственном бюро расследований заявляют, что первый заместитель директора Александр Бабиков не будет иметь отношения к расследованиям дел Майдана.
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