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Espreso.tvОбществоСемьи Небесной сотни проведут митинг под ГБР за отставку экс-адвоката Януковича

Семьи Небесной сотни проведут митинг под ГБР за отставку экс-адвоката Януковича

Семьи Небесной сотни 24 января проведут митинг под ГБР за отставку первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича

Об этом свидетельствует страница события на Facebook.

Митинг состоится при участии Семей Героев Небесной Сотни, раненых и активистов Революции Достоинства.

Требованием будет снятие с должности первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова и руководителя отдела по расследованию дел Майдана Александра Буряка.

Состоится у ГБР, ул. Симона Петлюры, 15 Начало в 9:45.

  • В Государственном бюро расследований заявляют, что первый заместитель директора Александр Бабиков не будет иметь отношения к расследованиям дел Майдана.

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