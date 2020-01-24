Метро на Виноградарь: Кличко уверяет, что никаких сбоев в строительстве нет

24 января, 2020, 13:04

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена продолжаются по графику и никаких сбоев в строительстве нет

Об этом сообщает "Укринформ" .

"Сейчас находимся на станции "Мостицкая" на глубине 20 метров. В последнее время много спекуляций в средствах массовой информации, которіе не соответствуют действительности, что идет срыв работы, станции не откроются в поставленные сроки. С представителем "Киевметростроя" провели совещание, где он уверенно сказал, что все обязательства, которые взял на себя город, мы выполняем, и также контролируем ход работ", - сказал Кличко.

По словам Кличко, в конце 2021 две станции метро на Виноградарь будут открыты.

Ранее сообщалось, что запуск метро на Виноградарь переносится на год .