Метро на Виноградарь: запуск переносится на год, - председатель наблюдательного совета "Киевметростроя"
Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой", являющегоя генподрядчиком проекта, Олег Токарев во время пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".
"Сорваны сроки на год. На год переносится запуск", - сказал он.
Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин сказал: "Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам). На сегодня отставание минимум на 7-8 месяцев"
По его словам, сейчас работы продолжаются в полном объеме.
"Начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которую закупили, сегодня не работает в полном объеме с теми скоростями, которые мы закладывали. Мы катастрофически отстаем от графика", - добавил Шатайкин.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о планах по строительству новых веток киевского метрополитена.
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