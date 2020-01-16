Метро на Виноградарь: запуск переносится на год, - председатель наблюдательного совета "Киевметростроя"

16 января, 2020, 16:17

Сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена откладываются на год

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой", являющегоя генподрядчиком проекта, Олег Токарев во время пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Сорваны сроки на год. На год переносится запуск", - сказал он.

Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин сказал: "Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам). На сегодня отставание минимум на 7-8 месяцев"

По его словам, сейчас работы продолжаются в полном объеме.

"Начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которую закупили, сегодня не работает в полном объеме с теми скоростями, которые мы закладывали. Мы катастрофически отстаем от графика", - добавил Шатайкин.