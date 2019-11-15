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Espreso.tvОбществоКличко рассказал, когда киевское метро построят на Виноградарь и Троещину

Кличко рассказал, когда киевское метро построят на Виноградарь и Троещину

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о планах по строительству новых веток киевского метрополитена

Об этом он заявил в интервью НВ.

Срок строительства линии метро на Троещину, составляет 4-5 лет при наличии средств.

Кличко отметил, что сначала необходимо завершить строительство Подольско-Воскресенского моста.

"Реальный срок строительства при наличии финансирования - 4-5 лет, что касается метро. Что касается автосообщения: к концу следующего года моя цель, при наличии финансирования, запустить автосообщение (через Подольско-Воскресенский мост)", - рассказал он.

Также Кличко рассказал о строительстве метро на столичный Виноградарь: к концу следующего года будет открыта первая станция метро в этом районе, а в течение двух лет - вторая.

  • Европейский банк реконструкции и развития готов принять решение об открытии кредитной линии на 50 млн евро для "Киевского метрополитена" на закупку новых вагонов .
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