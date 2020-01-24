ГБР назвал нарушением закона попытку нардепов войти в помещение Бюро

24 января, 2020, 13:36

24 января Государственно бюро расследований обнародовало заявление, в котором называет действия народных депутатов нарушением закона "О Государственном бюро расследований"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Еспресо.TV полностью приводит заявление Государственного бюро расследований:

"Государственное бюро расследований является государственным правоохранительным органом.

Согласно части 2 статьи 4 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований.

Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона. "