ГБР назвал нарушением закона попытку нардепов войти в помещение Бюро
24 января, 2020, 13:36
24 января Государственно бюро расследований обнародовало заявление, в котором называет действия народных депутатов нарушением закона "О Государственном бюро расследований"
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Еспресо.TV полностью приводит заявление Государственного бюро расследований:
"Государственное бюро расследований является государственным правоохранительным органом.
Согласно части 2 статьи 4 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований.
Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона. "
- 24 января в ГБР происходит митинг за отставку первого заместителя директора Бюро Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича.
- Петр Порошенко, пришедший на допрос в ГБР, назвал недопущение народных депутатов в помещение грубым нарушением закона
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